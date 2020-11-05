В Детройте Байден призвал голосовать за себя граждан, родившихся в 1900-м

На избирательных участках в Детройте граждане обнаружили в списках голосующих за Джо Байдена американцев, которые родились в 1900 году, а некоторые и вовсе в 1850-м. Об этом сообщает в Twitter страница «No a la esclavitud SocialComunista».

Так, среди голосующих нашли Роберта Брока (родился в январе 1900 года), Джину Айкен (родилась в августе 1900 года), Уильяма Брэдли (родился в марте 1902), Донна Бриджес (родилась в январе 1901). Кроме того, в списках засветился Дэниэл Джейсон Лемон 1850 года рождения. Получается, в списках за Джо Байдена значится человек, которому исполнилось 170 лет.

Ранее издание The Gateway Pundit опубликовало несколько статей, которые доказывают крупные вбросы бюллетеней в пользу демократа Джо Байдена. Больше всего вбросов было в Мичигане — около 200 тысяч бюллетеней. После такого действующий президент Дональд Трамп решил оспорить результаты подсчета голосов в Висконсине и Мичигане в судебном порядке через Верховный суд США.