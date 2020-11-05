Никас Сафронов из-за коронавируса не может вылететь к заказчику в Бахрейн

Известный российский художник Никас Сафронов из-за коронавируса не может вылететь к заказчику, чтобы представить ему свою работу. Проблемой Сафронов поделился с корреспондентом ФАН. В эксклюзивном интервью художник рассказал, как он переживает пандемию.

«Из-за COVID-19 закрыто авиасообщение России с Бахрейном. Я не могу туда вылететь, а меня там уже заждался мой заказчик. И вообще, эта ситуация с коронавирусом, с весенней изоляцией, с ограничениями, введенными недавно в других странах, очень мешает моей работе», — заявил Никас.

По словам собеседника Федерального агентства новостей, он сейчас старается сделать все, чтобы максимально оградить себя, своих близких и друзей от заражения.

«Выходя на улицу, сам надеваю маску и перчатки, — говорит Сафронов. — Дома у меня всегда есть запас масок и перчаток. А еще для меня и гостей везде расставлены флаконы с гелем, которым я обрабатываю руки. Я считаю, что сейчас люди подрасслабились, в отличие от весны, когда все относились к вирусу серьезнее».

Несмотря на финансовую нестабильность, известный художник не собирается отказываться от благотворительных программ. Он отправил большую партию защитных масок и перчаток преподавателям и студентам Ульяновского государственного университета, профессором которого является. Художник также оказывает посильную помощь своему родному Ростовскому училищу искусств имени Грекова.

«Это как Иосиф толковал сны фараону и рассказал о семи тучных и тощих коровах. Я тоже придерживаюсь того, что нас ожидают тучные и не очень денежные года, поэтому стараюсь держать некий запас, чтобы жить не только самому, но и не прекращать помогать другим», — поделился своим секретом Никас Сафронов.

Никас Сафронов — известный советский и российский художник, действительный член Российской академии художеств, заслуженный художник РФ. Ранее стало известно, что Сафронов принимает идеи поклонников творчества сатирика Анатолия Трушкина для создания памятника покойному писателю. После смерти своего лучшего друга он оказывает финансовую помощь вдове сатирика Наталье Трушкиной.