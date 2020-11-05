Москва, 5 ноября. Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя младшей дочери Микеллы, которая родилась в браке артистки с бизнесменом Яном Абрамовым.

Из-за того, что девочке всего 12 лет, Алсу пришлось зарегистрировать ее имя на себя. Причем не одно, а сразу четыре: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

«Эти товарные знаки смогут использовать для выпуска парфюмерии, канцтоваров, одежды, ювелирных изделий, рекламы и даже пиротехники», — передает Telegram-канал Mash.

Авторы канала сообщили, что семью Алсу в настоящее время заботит не только карьера девочки. У супруга звезды проблемы с бизнесом — обе компании, которые частично принадлежат Абрамову, терпят убытки.

У 37-летней Алсу трое детей от брака с бизнесменом: Сафина, Микелла и Рафаэль. В апреле 2019 года младшая дочь исполнительницы стала победительницей шестого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети», но в результате скандала и расследования Первый канал аннулировал результаты голосования.

На этом карьера девочки не закончилась — она получила должность ведущей музыкальной рубрики в программе «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель».