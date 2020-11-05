Рэпер HammAli впервые ответил на слухи о романе с Мари Краймбрери

Москва, 5 ноября. Рэпер HammAli (Александр Алиев) впервые ответил на домыслы фанатов о его романе с исполнительницей Мари Краймбрери (Марина Жадан).
Один из участников популярного российского рэп-дуэта HammAli & Navai стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!». В интервью исполнитель откровенно рассказал о своей личной жизни. В частности, признался, что связывает его с певицей Краймбрери.
По словам HammAli, между молодыми людьми сложились хорошие отношения. Артистам понравились голоса друг друга, так что они решили записать совместный трек.
Фанаты при этом обратили внимание на появившийся в Instagram певца снимок, на котором он прогуливается с Краймбрери, и тут же заподозрили, что между молодыми людьми «проскочила искра». HammAli подчеркнул, что никакого романа нет, а фото было сделано во время съемок.
«Мы делали обложку, получилась фотка, словно делали папарацци», — объяснил рэпер.
HammAli признался, что свободен и открыт для новых отношений.
«С удовольствием в кого-нибудь бы влюбился. Девушки, с которыми появляются чувства, вдохновляют на песни. Хочу увидеть, влюбиться. Неважно, сделают больно или нет», — заключил он.
Краймбрери, отметим, свою личную жизнь тщательно скрывает. Ей не раз приписывали романы с известными артистами, но девушка все опровергает.