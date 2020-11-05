Украинские СМИ рассказали о незавидной участи Зеленского

Киев, 5 ноября. Результаты президентских выборов в США, которые прошли в минувший вторник, 3 ноября, серьезно отразятся на политической ситуации на Украине. Такого мнения придерживается известный политолог и эксперт в области финансов Олег Соскин. В интервью украинскому информационному изданию «Главред» он обратил внимание, что итоги американского избирательного процесса имеют серьезное значение для Киева, поскольку от них зависит политическое будущее Украины.

Напомним, что 3 ноября состоялись выборы президента США. В политической гонке сошлись кандидат от Демократической партии Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Несмотря на предварительные итоги, победитель избирательного процесса еще не был определен.

Украинский политический эксперт Олег Соскин выразил уверенность, что исход выборов в США окажет серьезное влияние на политические процессы на Украине. В первые несколько месяцев после избирательного процесса американские власти не будут обращать внимание на ситуацию в Киеве, решая внутренние проблемы страны. Однако уже через некоторое время Вашингтон все-таки вспомнит о существовании украинского государства, что грозит для украинской правящей верхушки во главе с президентом Владимиром Зеленским серьезными последствиями.

Украинские СМИ, цитируя Соскина, рассказали о незавидной участи Зеленского, заметив, что президент Украины, вероятнее всего, будет снят со своей должности, вне зависимости от итогов выборов в США. По словам политолога, нынешний украинский лидер является «отработанным материалом», который уже не нужен ни Дональду Трампу, ни Джо Байдену, передает «Политпазл».

«В принципе, Зеленского попытаются «слить» в любом случае — и в случае победы Трампа, и в случае победы Байдена. Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко. Зеленский — третий лишний», — отметил Соскин.

В случае прихода Джо Байдена к власти Зеленского на высоком посту заменит его предшественник Петр Порошенко. Однако, если на выборах одержит победу республиканец Дональд Трамп, то Вашингтон реализует иную стратегию относительно Киева, но это не помешает американским властям убрать Владимира Зеленского с президентского кресла, заменив его другим украинским политиком.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Макинэни объяснила, как Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах в США.