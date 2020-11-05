Названы главные критерии россиян при выборе смартфона

Москва, 5 ноября. Россияне при покупке смартфона в первую очередь смотрят на объем аккумулятора, следует из опроса проекта Hi-Tech.

Более 3,4 тысячи россиян приняли участие в опросе, в ходе которого выяснилось, на что соотечественники в первую очередь обращают внимание, когда покупают смартфон.

Большинство респондентов заявили, что главным критерием для них является емкость аккумулятора. Так ответили 14% опрошенных. Чуть меньше человек — 11% — назвали объем памяти и мощность процессора ключевыми факторами при выборе телефона.

По мнению 9% граждан, важен размер экрана. В то же время 8% респондентов обращают внимание на дизайн, 7% — на количество камер и их возможности, 6% — возможность оплаты товаров телефоном, 5% — скорость зарядки батареи.

Менее распространенными критериями, по которым россияне выбирают себе смартфоны, оказались: безопасность, сканеры отпечатка, распознавание лица, количество сим-карт и защита от воды. Не так важны соотечественникам цена устройства, престижность бренда, пишет «Вести Подмосковья».