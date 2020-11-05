

Санкт-Петербург, 5 ноября. На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США» председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков объяснил, при каких условиях Камала Харрис может стать первой женщиной-президентом.

«Байден может выполнять церемониальные и протокольные функции. Его оговорки указывают определенную тенденцию в его здоровье, что настораживает. Но вокруг президентов США есть масса людей, которые могут взять на себя выполнение реальных политических функций», — сообщил Алексей Пушков.

По словам сенатора, серый кардинал Байдена — Камала Харрис.

«Женщина сравнительно молодая для политики: 56 лет — возраст политического рассвета. Она активная, принадлежащая к этническим меньшинствам, сторонница однополых браков. Харрис имеет хорошие связи в Демократической партии. Она также является личной подругой Барака и Мишель Обамы. Камала — афроамериканка с индийской кровью по линии матери. То есть она полностью в тренде», — заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

По мнению специалиста, Камала — человек, который вполне может взять на себя большую часть президентских функций.

«Если Байден вдруг окажется недееспособным, и, если это будет признано официально и юридически, одобрено решением соответствующей комиссии высокого уровня, то Камала Харрис станет президентом США совершенно законно. Байдена в таком случае с почетом проводят на лечение», — рассказал Алексей Пушков.

Напомним, ранее сенатор Пушков привел яркий пример абсурда на выборах в США.