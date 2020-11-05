Санкт-Петербург, 5 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, почему американские выборы недемократичны. Своим мнением сенатор поделился на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

«Пришла интересная информация, что в палату представителей выбран умерший человек. Этот человек баллотировался в Конгресс. В начале октября он скончался от коронавируса. За него голосовали по почте. То есть люди заранее могли проголосовать — за два-три месяца. Он получил 35% голосов в своем округе», — сообщил Алексей Пушков.

Пушков привел пример абсурда на выборах в США. По словам сенатора, в палату представителей был избран труп.

«На мой взгляд, это полная дискредитация выборов, если может быть выбран умерший человек. Это значит, что выборы организованы таким образом, что происходят абсурдные ситуации. Один вопрос — когда человек просто заболел. Но не может умерший стать кандидатом! Он умер не вчера, а больше, чем за месяц до выборов, и его выбрали в Конгресс США. Какие же это демократические выборы? Это абсурдные выборы — единственное, что можно сказать», — высказался Пушков.

Ранее публицист, политический аналитик Юрий Голубь в беседе с ФАН высказал мнение, что США ждут массовые протесты и столкновения с полицией после президентских выборов.