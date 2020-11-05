Глава Туниса предложил решить вопрос беженцев в рамках форума по Ливии

Тунис, 5 ноября. Президент Туниса Каис Саид обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подготовку к переговорам по Ливии.

По данным издания Libya24, представители двух государств поддержали инициативы, направленные на урегулирование кризиса. Политики согласились, что только Совместный военный комитет сможет добиться перемирия в североафриканской стране.

Во время телефонного разговора лидер Туниса поднял тему нелегальной миграции. По его словам, решение проблемы безопасности в Ливии вряд ли поможет урегулировать ситуацию с беженцами.

Саид заявил, что для этого необходимо устранить причины, вынуждающие ливийцев покидать родину и отправляться в Европу: улучшить условия жизни, обратить внимание на экономическую и социальную сферы. Премьер-министр Италии согласился с собеседником, а также добавил, что вопрос миграции необходимо поднять на переговорах по Ливии в Тунисе, которые состоятся 9 ноября.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заподозрили в причастности к переправке беженцев в Европу. Нелегалы попадают в страны ЕС через территорию, подконтрольную Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.