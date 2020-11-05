Виктор Добронравов анонсировал премьеру «Короля Лира» в Театре Вахтангова

В Театре Вахтангова в январе поставят шекспировского «Короля Лира», рассказал ФАН российский актер театра, кино и дубляжа, музыкант Виктор Добронравов.

«Несмотря на пандемию, Театр Вахтангова не закрылся, мы работаем. Сегодня у меня — спектакль «Бег», вчера был «Евгений Онегин». Приступаем к репетициям спектакля «Король Лир». Премьера состоится в конце января», — поделился с ФАН заслуженный артист РФ.

Зрелищный, динамичный, провокационный спектакль «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова, в котором Добронравов играет непростую роль генерала Хлудова, поставлен в фирменном стиле режиссера Юрия Бутусова. Это история о том, как гражданская война и эмиграция играют жизнью и смертью, судьбами людей, теряющих человеческий облик без родной страны.

В спектакле по роману в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» в постановке художественного руководителя труппы Римаса Туминаса сын народного артиста Федора Добронравова играет главную роль — молодого Онегина. Взрослого героя играют народные артисты России Сергей Маковецкий и Алексей Гуськов.

Премьера шекспировского «Короля Лира» — ценный подарок в условиях пандемии. По словам Виктора Добронравова, несмотря на определенные ограничения, в театрах по-прежнему аншлаг.

«Конечно, если бы была возможность, в зале было бы больше зрителей. Но есть требования Роспотребнадзора по рассадке зрителей», — отметил Добронравов.

А вот с концертами музыкальной группе «Ковер-Квартет», лидером которой является Федор, пришлось на время завязать.

«Концертных выступлений пока нет: мы обычно выступали в клубах и барах. Сейчас все вернется на круги своя, будем жить как раньше, когда не было карантина», — уверен актер.

Виктор Добронравов также активно снимается в отечественных фильмах. Осенью на экраны вышла премьера спортивной драмы «Стрельцов», главную роль в которой сыграл Александр Петров. Его герою, легендарному советскому футболисту Эдуарду Стрельцову, пришлось пройти путь от звездной карьеры до тюремного заключения. Добронравов исполнил в киноленте роль спортсмена Артемова — лидера, который хорошо себя зарекомендовал, но был вытеснен с главных позиций после прихода талантливого новичка.