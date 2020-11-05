Предприниматель рассказала, как выбрать нишу в бизнесе

Бизнес перестал быть уделом избранных. Не наймом единым жив человек, и людей, работающих на себя или желающих открыть свое дело, становится все больше. Основатель Московской академии экономики и развития Юлия Трус в комментарии ФАН назвала пять шагов, как выбрать нишу в бизнесе.

Первый и главный вопрос, с которым сталкиваются новички в бизнесе, — как выбрать нишу? И здесь предприниматели допускают две главные ошибки.

«Помните фразу Конфуция: «Выбери себе дело по душе и тебе не придется работать ни одного дня»? Начиная свое дело большинство руководствуются именно этой мыслью — буду делать то, что нравится, и деньги придут! И совершают первую ошибку. Большинство предпринимателей говорят, что построить прибыльное дело на любимом занятии не получается. Когда мы начинаем разбирать причины, то оказывается, что в этой нише, которая так нравится предпринимателю, нет спроса. Там нечего развивать, а значит, невозможно применить никакие работающие инструменты для увеличения прибыли», — пояснила Юлия Трус.

По ее мнению, вторая ошибка — это поиск «голубого океана» в бизнесе. Популярная и абсолютно неподходящая для новичков идея, смысл которой в том, чтобы открывать бизнес на тех рынках, где еще нет конкурентов. Для неопытного предпринимателя «голубой океан» чаще всего превращается в маленькую лужу, в которой он барахтается и пытается выплыть, а сил и средств нет, потому что его продукт никто не покупает.

«Выбирая нишу, предприниматель должен задать себе самый главный вопрос: «А есть ли в этой нише спрос?» Начинать свое дело новичку лучше на сформированном спросе. Стоит также учесть, что любой спрос имеет фазы — подъем, пик и спад, что тоже стоит проанализировать», — рассказала Юлия Трус.

Второй шаг — это наличие конкурентов. Ниша не должна быть переполнена предложениями, и спрос не должен быть закрыт полностью. Стоит обратить внимание, сколько игроков на рынке работают с этим продуктом, а также на товары-заменители — товары из смежных групп, сходные с рассматриваемым товаром по своему назначению и использованию.

«Чаще всего бывает, что предприниматель начинает продавать продукт, а его аналог на рынке уже есть. Тогда важно понять, а хватит ли у предпринимателя сил обойти конкурентов и сколько времени и ресурсов понадобится для того, чтобы забрать себе долю рынка», — добавила Юлия Трус.

Третий шаг — просчитать емкость ниши. Есть ли здесь достаточные для предпринимателя деньги и хватит ли у него ресурсов, чтобы их заработать. Если предприниматель хочет заработать миллион, важно посчитать, сколько единиц товара и услуг он должен продать для того, чтобы получить эту сумму, есть ли у него достаточные для этого мощности. На этом этапе, заметила предприниматель, как правило, приходит понимание, есть ли смысл вообще вкладываться в этот продукт.

Четвертый шаг — просчитать возможности сбыта. Очень часто предприниматель, собираясь начать свое дело, думает прежде всего о том, а что именно он будет продавать, забывая подумать, а как он это будет продавать.

«Главные вопросы, на которые нужно ответить на этом этапе: как к собственнику будут приходить деньги? Какие каналы сбыта будут использованы?» — заметила Юлия Трус.

Пятый шаг — продумать стратегию бизнеса, выбрать целевую аудиторию, определиться с ассортиментом, подобрать маркетинговые инструменты, обеспечивающие приток заявок в бизнес и наладить продажи.