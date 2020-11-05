Кедми рассказал, кто был последним настоящим президентом США 

Санкт-Петербург, 5 ноября. На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили выборы президента США. Руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 годы Яков Кедми рассказал о президентах Америки, чьи интересы были направлены на национальные ценности страны.
«Сегодня нет управления в США, потому что они двигаются по инерции. Нет сегодня ни фигуры и ни одного президента, который мог [бы] определять национальные интересы и принимать принципиальные решения, идеологические, основанные на определенном ведении», — заявил Яков Кедми.
Специалист привел несколько примеров глав страны, в чьих интересах было укрепление национального достояния США.
«Одно время это был Рузвельт. И в какой-то мере настоящими президентами пытались быть Ричард Никсон и Рональд Рейган. Все остальные действовали по инерции», — рассказал эксперт.
По словам Якова Кедми, ни старший, ни младший Буш не смогли делать то же, что Никсон.
«Младший вообще не способен был ни на что, его отец тоже не отличался большими способностями, хотя был в свое время директором ЦРУ. Однако последним резидентом, который действительно занимался вопросом национальных ценностей, был Никсон», — подытожил специалист.