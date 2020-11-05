Кедми рассказал, кто был последним настоящим президентом США 



Санкт-Петербург, 5 ноября. На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудили выборы президента США. Руководитель спецслужбы «Натив» с 1992 по 1999 годы Яков Кедми рассказал о президентах Америки, чьи интересы были направлены на национальные ценности страны.

«Сегодня нет управления в США, потому что они двигаются по инерции. Нет сегодня ни фигуры и ни одного президента, который мог [бы] определять национальные интересы и принимать принципиальные решения, идеологические, основанные на определенном ведении», — заявил Яков Кедми.

Специалист привел несколько примеров глав страны, в чьих интересах было укрепление национального достояния США.

«Одно время это был Рузвельт. И в какой-то мере настоящими президентами пытались быть Ричард Никсон и Рональд Рейган. Все остальные действовали по инерции», — рассказал эксперт.

По словам Якова Кедми, ни старший, ни младший Буш не смогли делать то же, что Никсон.