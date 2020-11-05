Москва, 5 ноября. Певица Ирина Дубцова поделилась подробностями личной жизни и объяснила, почему давно не ходила на свидания и не признавалась кому-либо в любви.

Победительница «Фабрики звезд — 4» рассказала, что боится заразиться коронавирусом, но это далеко не единственная причина отсутствия в ее личной жизни встреч с противоположным полом. Дубцова заявила, что ее давно никто не удивляет, а «мужиков она видит насквозь».

«Знаю, что скажут, что сделают, чего не сделают. Я не буду говорить, что разочарована в мужчинах. Нет, конечно. Скорее, я разочарована в том, что я вижу в последнее время», — рассказала она PeopleTalk.

Дубцова добавила, что в ее окружении немало незамужних привлекательных женщин. То, что они до сих пор не в отношениях, певица объяснила «доступностью» некоторых девушек и, как следствие, «избалованностью мужчин».

«<...> Отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви. Все свелось к физиологии и деньгам», — заключила исполнительница.

Артистка недавно презентовала совместную с поп-исполнителем Артемом Качером песню «Под дождем». Дубцова призналась, что на съемках клипа ходила голая.