Юлия Снигирь показала фото подросшего сына от Цыганова

Москва, 5 ноября. Актриса театра и кино Юлия Снигирь показала поклонникам фотографию подросшего сына, рожденного от коллеги Евгения Цыганова.

Знаменитость порадовала фанатов в своем профиле в Instagram фотографией с четырехлетним сыном Федором. На черно-белом снимке актриса и ее ребенок, укутанные в теплые наряды, гуляют по городу. Фотографию звезда сопроводила короткой фразой: «Куда идем мы».

Супруги редко показывают фотографии своих детей. Один из первых снимков появился, когда Федору было три года. Не исключено, что звездная пара старается оберегать малыша от пристального внимания прессы.

Сама актриса признается, что рождение ребенка сильно изменило ее. По словам артистки, свою семью она пытается окружить любовью и заботой. Актриса порой балует малыша, а ее супруг воспитывает Федора в строгости.

Юлия Снигирь начала встречаться с Евгением Цыгановым пять лет назад, однако официально оформили отношения артисты только в прошлом году. Федор стал для Юлии первым ребенком, а для Евгения восьмым. У Цыганова в браке от актрисы Ирины Леоновой подрастают семь детей: три девочки и четыре мальчика.