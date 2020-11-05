Кучера рассказал о самочувствии после перенесенного коронавируса

Москва, 5 ноября. Известный российский актер и музыкант Оскар Кучера признался ФАН, что на данный момент чувствует себя хорошо, несмотря на то, что полгода назад переболел новой коронавирусной инфекцией.

Теле- и радиоведущий в эксклюзивном интервью рассказал о том, что он думает о пандемии COVID-19 и о предпринимаемыми в связи с этим мерах.

«Я великолепно себя чувствую, переболел в мае, поэтому сейчас чувствую себя чудесно, — отметил Кучера. — Есть мне и еще кое-что сказать. Если вы заболели гриппом — лечитесь! А как уж вы его назовете, это ваше личное дело».

По словам собеседника ФАН, он активно против вводимых сейчас мер предосторожности.

«В общем, я, как переболевший человек — и переболевший достаточно тяжело, прекрасно понимаю, что есть возможности лечиться. И не так, как нас лечат всеми этими препаратами, — пояснил Кучера. — Естественно, все это не стоит тех ограничений, которые нам ставят из-за болезни, просто назвав ее страшным словом. Вот и все. Больше сказать нечего».

В начале июня Оскар Кучера рассказал ФАН, что он и члены его семьи переболели коронавирусом, а также о том, какими именно препаратами его лечили.

В июле в возрасте 85 лет скончался отец артиста Александр Боголюбов — причем случилось это как раз по причине заражения COVID-19. Мужчину госпитализировали по другой причине, но в больнице он подхватил инфекцию и ушел из жизни через несколько дней.