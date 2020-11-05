Политолог предрек США массовые протесты и столкновения с полицией

Протесты продолжатся в американских городах, и можно не сомневаться, что правоохранительная система будет подавлять их, не считаясь с жертвами. Об этом в комментарии ФАН рассказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.

Северная Каролина протестует

В Северной Каролине проходят акции протеста, связанные с выборами президента Соединенных Штатов. Сотрудники полиции проводят аресты.

Протестующие были одеты в черное и несли таблички с надписью «Кто бы ни победил, мы проиграем», имея в виду выборы 2020 года.

Полиция объявила, что акция незаконная после того, как протестующие стали бросать файеры и стрелять фейерверками в полицию.

Гражданские беспорядки вспыхнули в городах по всей стране, включая Лос-Анджелес, Сиэтл, Вашингтон и Миннеаполис.

Грязь и манипуляции

Как отметил Юрий Голубь, многие политические аналитики в США уже назвали нынешние выборы торжеством Deep State — «глубинного государства», бюрократии, определяющей вектор развития страны без оглядки на нормы публичной демократии.

«Без сомнения, выборы оказались предельно грязными, манипуляции с голосованием по почте и подсчетом бюллетеней полностью исказили волю граждан. Простые американцы почувствовали главными проигравшими самих себя. Протесты продолжатся, и можно не сомневаться, что правоохранительная система будет подавлять их, не считаясь с жертвами», — пояснил Юрий Голубь.

Разумеется, и прежде не было иллюзий относительно демократичности американской политической системы, но шоу неизменно пользовалось успехом и служило консолидации общества. В этот раз актеры играли слишком бездарно, а манипуляция потеряла былую изящность, обернулась произволом, уверен эксперт.

«Не удивительно, что граждане, почувствовавшие себя даже не массовкой, а бессильными зрителями, подняли оглушительный свист. Авторитет политической системы подорван, ее кризис очевиден для всего мира. Масштаб разрушений — как на системном уровне, так и на улицах и площадях городов — будет понятен в ближайшие дни и недели», — заключил Юрий Голубь.

Американское издание The Gateway Pundit опубликовало в среду несколько статей, которые доказывают крупные вбросы бюллетеней в пользу кандидата от демократов Джо Байдена.