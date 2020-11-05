Экономист Разуваев оценил рекордный объем наличных на руках россиян

Россия находится в мировом тренде — объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии. Об этом в комментарии ФАН заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

12 триллионов «под матрасом»

На начало октября 2020 года на руках у россиян и в кассах предприятий находилось более 12,1 триллиона рублей наличных денег. Об этом рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его словам, с начала текущего года этот показатель вырос на 28,3%. Такого роста объема наличных средств у населения страны не наблюдалось с 2012 года.

«Для сравнения: перед самым коронакризисом, на 1 марта 2020 года, этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1%», — пояснил Осадчий РИА Новости.

По мнению экспертов, подобная ситуация сейчас характерна не только для РФ, но и для остального мира. Из-за вынужденной изоляции, которая вызвана пандемией COVID-19, люди стали массово обналичивать средства.

Аналогии с 90-ми проводить не стоит

Как отметил Разуваев, в России продолжается стремительный рост наличной денежной массы. Процесс, который начался весной на фоне обвала рубля и карантина в экономике, не удалось остановить ни летом, ни осенью. За март-июнь объем наличных денег в обращении взлетел на 2 триллиона рублей, до исторического рекорда в 12,431 триллиона рублей. Летом Банк России прогнозировал, что спрос на наличные деньги вернется к нормальным значениям вслед за отменой карантинных мер, а деньги, поступившие в экономику, постепенно уйдут из оборота после того, как будут потрачены потребителями и инкассированы банками.

«Однако оптимистичные ожидания ЦБ не сбылись. Экономика уходит в тень. Для бюджета, конечно, это минус, однако есть и свои плюсы, так как с учетом теневого сектора у России есть все шансы избежать рецессии. Ожидаю, что по итогам текущего года официальный спад экономики России составит 3-4%. При этом россияне находятся в мировом тренде. Объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии», — пояснил Александр Разуваев.

По мнению экономиста, прямой аналогии с девяностыми проводить не стоит. Тогда свирепствовала экономика неплатежей и взаимозачетов, для расчетов активно использовались банковские векселя, прежде всего «Тверьуниверсалбанка», а для расчетов многие россияне использовали доллары. Что, в принципе, не удивительно при тех темпах девальвации рубля и, как следствие, инфляции в несколько сотен процентов в год. Сейчас такого нет.

Ранее власти Франции ввели общенациональный карантин. По мнению политолога Руслана Осташко, Францию ждут смутные времена из-за всеобщего карантина в стране и активизации межрелигиозного конфликта.