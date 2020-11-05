Политолог увидел признаки будущего уголовного дела против Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно утратит контроль над большинством в Верховной раде. Об этом в комментарии ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Заявление об импичменте

Действия украинского президента Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, добавив, что власть в стране «рухнула».

«Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону», — отметил политик.

Украинский политик обратил внимание на то, что Владимир Зеленский объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, которые обещают Украине помощь. По мнению Кивы, это является очередным «подтверждением внешнего управления» страной.

Дело против Зеленского

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что импичмента не будет. Копировать сериал «Слуга народа» до конца Владимир Зеленский не станет.

«Здесь Кива перегибает палку. Вот Конституционный суд распустить возможно. Мы видим, что примерно такое противостояние с Конституционным судом было у Никола Пашиняна перед войной. И ничего, выдержал. А кураторы у обоих из них одни. И в этой ситуации вполне возможно еще большее изменение сложившегося статуса-кво. А Конституция Украины вскоре будет президенту не указ», — заключил Антон Бредихин.

Владимир Корнилов заметил, что на Украине уже отстраняли президента без всяких конституционных оснований (что, кстати, на днях признал и лично Владимир Зеленский). А нынешний президент только за последние пару недель дал два железобетонных основания.

«Сначала он провел незаконный «опрос», тем самым вмешавшись в ход местных выборов. А теперь и посягнул на единственный орган в стране, который имеет право трактовать Конституцию. Конечно, это основание для импичмента. Да, сейчас эту процедуру провести нельзя. Но Зеленский окончательно утратит контроль над большинством в парламенте, и когда сложатся соответствующие обстоятельства, смею вас заверить, то ему обязательно вспомнят эти два повода для возбуждения дела против него», — заключил Владимир Корнилов.

Ранее Зеленский заявил, что за скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу на Украине ответственны украинские олигархи и «российские марионетки».