Минтруд разъяснил новую систему индексации пенсий

Москва, 5 ноября. Министерство труда и социальной защиты РФ разъяснило новую методику индексации пенсии в следующем году.

Неработающие пенсионеры будут гарантировано получать выплаты, размер которых не должен быть ниже прожиточного минимума региона проживания.

В новой модели расчета заложен рост прожиточного минимума пенсионеров. Он будет зависеть от медианного дохода населения, и этот показатель будет расти каждый год. Как считают в министерстве, такой подход позволит увеличивать размер пенсии малообеспеченных пенсионеров.

В Минтруде также отметили, что новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ позволит избежать рисков изменений в показателях прожиточного минимума.

Как отметили в ведомстве, средний заработок населения, на основе которого Минтруд планирует считать минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, показывает рост. Например, за последние семь лет средний заработок россиян увеличился на 38,5%.

Действующее законодательство предусматривает, что пенсия не может быть ниже прожиточного минимума региона, в котором живет пенсионер. У кого пенсия меньше прожиточного минимума, получают федеральные и социальные выплаты, напомнил Infox.ru.