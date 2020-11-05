Киркорову подарили эксклюзивную сумку, которую изготавливали целый год

Москва, 5 ноября. Российский певец Филипп Киркоров стал обладателем эксклюзивной сумки от Louis Vuitton. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

На данный момент артист находится в Дубае, где он дал первый за 9 месяцев концерт. Ради такого момента организаторы мероприятия подарили Киркорову эксклюзивный аксессуар.

Сумка в дорожном стиле от известного бренда Louis Vuitton и украшена узнаваемым логотипом. Кроме того символика светится в темноте неоновыми цветами. Сумка была создана исключительно в одном экземпляре и предназначалась для Филиппа Киркорова. Стоит отметить, что звезда по достоинству оценила подарок.

«Это царский подарок. Это, действительно, чуфыр-муфыр», пояснил Киркоров, известный своей любовью к роскошным и дорогим вещам.

Напомним, ранее Киркоров отжигал на открытии ресторана рэпера Моргенштерна в центре столицы. Для выхода в свет артист подобрал молодежный лук. Он выбрал яркую футболку и бомбер от французского бренда Louis Vuitton, белые рваные узкие брюки. Разбавил свой «лук» артист аксессуарами от Louis Vuitton – кепкой, очками и цепочками.