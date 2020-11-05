Эксперт объяснил, как итоги выборов в США могут повлиять на курс рубля

Москва, 5 ноября. Итоги выборов президента США не скажутся на тенденцию колебания курса рубля. Таким прогнозом поделился эксперт Александр Абрамов.

Колебания начнутся сразу, если переизберется на второй срок действующий американский лидер Дональд Трамп. При победе демократа Джо Байдена это случится немного позже, рассказал эксперт.

«Все находятся в ожидании, в том числе и доллар. Непонятно, как он себя поведет», — пояснил Абрамов.

Он отметил, что колебания рубля сохранятся, а мир может разделиться на несколько зон влияния со своими валютами. По словам эксперта, должна возникнуть новая модель, например, китайская, индийская или российская.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. До сих пор идет подсчет голосов, точные результаты пока неизвестны.