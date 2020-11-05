Вильфанд сообщил о грядущем резком похолодании в Центральной России

Москва, 5 ноября. Начало следующей недели будет для регионов Центрального федерального округа (ЦФО) холодным. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик заявил, что до конца текущей недели будет сохраняться теплая погода, однако понедельник станет переходным днем. После него атмосферные процессы начнут перестраиваться и ЦФО окажется в холодной части антициклона, пишет ТАСС.

Вилфанд информирует, что ночные температуры в регионе упадут до показателей от -2 до +2 градусов, дневные — до температур от +4 до +6 градусов. Синоптики полагают, что такие температуры сохранятся по меньшей мере до середины следующей недели.

Гидрометцентр прогнозирует в российской столице днем в четверг и пятницу 7-9 градусов тепла, в субботу — 9-11 градусов тепла.