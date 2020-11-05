Стоцкая рассказала о совместной работе с сыном в мюзикле

Москва, 5 ноября. Певица Анастасия Стоцкая рассказала о совместной работе с девятилетним сыном Александром над мюзиклом «Шахматы».

Стоцкая не впервые участвует в мюзиклах, у нее за плечами «Нотр-Дам де Пари» и «Чикаго». Но она первый раз работает на одной театральной площадке с сыном.

В беседе с Иваном Ургантом на шоу «Вечерний Ургант» знаменитость рассказала интересные подробности работы с сыном.

Из-за постоянных репетиций и занятости в других проектах у Стоцкой не так много времени на семью, поэтому, как считает артистка, работа в мюзикле дает ей возможность больше времени проводить с сыном. По словам знаменитости, Саша сидит в гримерке и делает уроки, а сама певица проверяет домашнее задание и общается с сыном.

В то же время артистка с удовольствием помогает ребенку на сцене и делиться секретами актерской профессии.

«Он вообще знает уже весь спектакль, поет его за завтраком, какие-то такие серьезные сцены, очень недетские», — сказала Стоцкая.

У знаменитости двое детей: сын Александр и дочь Вера. Они рождены в браке от бизнесмена Сергея Абгаряна.