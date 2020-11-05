IT-специалист научил правильно «шифроваться» в Интернете

Москва, 5 ноября. Специальные почтовые сервера с вариантом шифрования end-to-end помогут оставаться юзеру невидимым в Сети, рассказал агентству «Прайм» IT-специалист Денис Кусков.

Расшифровать отправленное подобным образом письмо сможет только настоящий адресат, отмечает эксперт.

Используя, например, Outlook и Gmail пользователь не может остаться невидимым. Даже копии удаленных писем с большой долей вероятности будут где-то хранится. По ним вас и смогут раскрыть.

Существует также и специальная сеть Tor, которая позволяет находиться в Сети отличающимся от обычных браузеров способом.

«Tor предоставляет несколько отдельных адресов, и по большому счету вычислить вас невозможно», – отмечает Кусков.

Правда некоторые риски существуют и тут. Если необходима максимальная степень подстраховки, специалист советует пользоваться не своим постоянным устройством.