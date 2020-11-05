Иосиф Пригожин в интервью ФАН: У дочери поражение легких около 50%

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал ФАН о здоровье родных и финансовой нестабильности артистов. Год в его семье выдался непростым, и коронавирус, увы, стороной не обошел. Диагноз поставили дочери Иосифа и сыну Валерии.

«Вчера дочку выписали из больницы. У нее было около 50% поражения легких. Благодаря нашим уникальным врачам 52-й больницы ее вылечили. У Валерии переболел сын. Сделали две прививки, не нарушаем предписания врачей. Дочка молодая, ее вчера выписали, чувствует себя нормально. Была температура 39, воспаление легких — все как положено с этой болезнью. Понимаете, эта зараза ведь и бессимптомно может протекать. Весь мир от этого страдает», — поделился Иосиф Пригожин.

Продюсер отметил, что они с Валерией переживают пандемию, как и все. Стараются работать, но при этом максимально соблюдать все меры предосторожности и придерживаться всех правил.

«Обидно, что практически нет концертов. Мы сейчас находимся в Дубае, у нас тут съемка, фотосессия. Здесь для нас немного спокойнее. Мы подготовили подушку безопасности из расчета, что год-полтора могут быть трудности. Сейчас пишем песни, 6 ноября — релиз сингла, снимаем клип, процесс идет. Кризис закончится, мы все снова вернемся к нормальной жизни», — выразил надежду продюсер.

Семья Иосифа Пригожина и Валерии переживает, что практически во всем мире отменились выступления. Они стараются жить обычной жизнью, пропустить кризис мимо себя и не обращать на него внимание.

«Любому актеру нужна сцена, это и профессия, и жизнь. Это не просто ради денег делается, в этом смысл существования. Сейчас мы позволили себе отпуск, который у нас накопился за 17 лет. Стараемся пожить для себя», — подытожил продюсер.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин из-за коронавируса предрек шоу-бизнесу очень большие трудности. Также он констатировал, что в индустрии развлечений дела у артистов довольно плачевные.