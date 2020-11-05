Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Забайкальском крае

Чита, 5 ноября. Утром в четверг на территории Забайкальского края произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным экстренных служб, эпицентры подземных толчков находились в 5,5 км от села Шонуй, расположенного на юге региона в Красночикойском районе. При этом по информации местных жителей, землетрясение ими не ощущалось. Информации о каких-либо разрушениях нет.