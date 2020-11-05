Ставшая мамой Сутулова оставила ребенка Стычкину и приступила к съемкам

Москва, 5 ноября. Актриса Ольга Сутулова, впервые ставшая матерью, оставила новорожденного сына мужу, актеру Евгению Стычкину и вернулась на съемочную площадку.

Недели не прошло после родов, а Сутулова уже в строю. Знаменитость приступила к съемкам второго сезона нашумевшего сериала «Последний министр», где у жены Стычкина одна из главных ролей.

Коллеги актрисы и члены съемочной площадки были поражены, как прекрасно выглядит новоиспеченная мамочка. Они уверяют, что знаменитость практически не поправилась и материнство ей к лицу.

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова познакомились на съемках «Контракта на любви» в 2007 году. В то время актер был женат, но звезд это не смутило, и у них завязался роман. Спустя два года Стычкин развелся с супругой, а в 2012 году взял в жены Сутулову.

Для Сутуловой это первый ребенок, у Стычкина уже подрастают дети от предыдущих отношений. Поэтому актер решил не только поддержать супругу во время родов, но и остаться с малышом дома, пока супруга снимается в кино, пишет Infox.ru.