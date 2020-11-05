Роспотребнадзор развеял миф об укреплении иммунитета чесноком и луком

Москва, 5 ноября. Идея о том, что чеснок, лук и лимон способны резко укрепить иммунитет является мифом. Об этом рассказала эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Вместе с тем она отметила, что это вовсе не означает, что данные продукты можно не включать в свой рацион.

«Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, который способен резко укрепить иммунитет», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Кроме того она отметила, что какой-то «волшебной пилюли», способной за короткое время усилить иммунитет, нет. Он складывается из многих факторов и одним из основных является здоровое и разнообразное питание, которое должно быть сбалансировано по количеству жиров, белков и углеводов.

Со ссылкой на исследования Провоторова также отметила, что аскорбиновая кислота не сокращает длительность респираторных заболеваний и обратила внимание, что назначать витамины может исключительно врач. При самостоятельной «диагностике» и употреблении витаминов у человека может возникнуть гипервитаминоз, способный обернуться тяжелыми последствиями.

Напомним, ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн прокомментировал в беседе с RT сообщения о том, что люди, которые носят очки, в пять раз реже заболевают коронавирусом.