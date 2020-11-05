Первый сериал Бондарчука «Псих» покажут на онлайн-видеосервисе

Москва, 5 ноября. Премьера первого сериала режиссера Федора Бондарчука «Псих» состоится на видеосервисе more.tv. Первая серия будет доступна к просмотру уже в полдень четверга.

В центре сюжета психологической драмы — всеобщая зависимость и одиночество человека в современном мире, где все стремятся к счастью, рассказал ТАСС сам режиссер.

«В «Психе» мы хотели поднять тему всеобщей зависимости от самых разных допингов, показать, как современный человек в обществе потребления и всеобщей нацеленности на счастье, оказывается наедине с самим собой», — пояснил Бондарчук.

Главным героем является московский психотерапевт, который занимается лечением чужих зависимостей, хотя сам нуждается в помощи. Его играет Константин Богомолов. Также в сериале задействованы Елена Лядова, Анна Чиповская, Марина Александрова, Игорь Верник и другие артисты.

Бондарчук признался, что работа над сериалом стала для него необычной из-за высокой скорости и жесткого графика. Ранее режиссер работал над большим кино. Среди его работ — «Притяжение», «Вторжение» и другие картины.

Сценаристом «Психа» выступила актриса, молодая жена режиссера Паулина Андреева. Ранее в интервью она признавалась, что вложила в сюжет собственный опыт работы с психотерапевтом.