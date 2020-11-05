Милонов резко ответил на предложение присвоить Нурмагомедову Героя России

Москва, 5 ноября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил против присвоения чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову звания Героя России.

Парламентарий отметил, что у борца, завершившего спортивную карьеру, есть все регалии, которые положены для участника подобных соревнований. Он считает неправильной практику присвоения звания Героя России людям, которые побеждают в спортивных соревнованиях.

«С каких это? Он отличный парень. Хорошо сражается. <…> Герой России — это парень в Дагестане, который погиб. Хабиб — отличный парень, супер, мы все его уважаем, но, наверное, он сам не считает себя человеком, который должен носить такое звание», — сказал Милонов в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Ранее депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к российскому лидеру с просьбой присвоить Нурмагомедову звание Героя России. Он подчеркнул, что спортсмен всегда отстаивал и защищал честь России, популяризировал спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности.

Нурмагомедов провел последний бой на UFC против американца Джастина Гэтжи. Спортсмен защитил чемпионский титул и стал непобедимым на турнире.

После смерти отца спортсмен хотел уйти из спорта, чтобы больше проводить времени с семьей. Его уговорили провести последний бой с Гэтжи, после победы над которым он заявил о завершении спортивной карьеры, пишет Infox.ru.