Брэд Питт бросил любовницу и приехал к Анджелине Джоли

Лос-Анджелес, 5 ноября. Голливудский актер Брэд Питт был замечен папарацци неподалеку от особняка экс-жены Анджелины Джоли. В гостях у нее он пробыл около получаса.

По словам очевидцев, актер приехал к дому звезды на белоснежном автомобиле и зашел с запасного входа, чтобы избежать глаз фотографов и журналистов. Вскоре он покинул Джоли. Поклонники обратили внимание, что визит мужчины совпал с окончанием его романа с Николь Потуральски. С возлюбленной ему пришлось расстаться из-за судебных разбирательств с экс-супругой.

Дело в том, что Джоли готовилась использовать данный факт в суде. В выборе между детьми и личной жизнью Брэд Питт выбрал первое, сообщает издание «7 дней».

Напомним, в апреле стало известно, что Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом приняла решение избавиться от двойной фамилии Джоли-Питт. О планах пары расторгнуть брак стало известно осенью 2016 года. Об этом сообщает телеканал RT.