Яна Кошкина намекнула на отношения с комиком Харламовым

Москва, 5 ноября. Телезвезда Яна Кошкина подразнила своих фанатов в Instagram пикантным фото, намекнув на отношения с Гариком Харламовым.

Актриса на фото сидит в черном платье с очень глубоким декольте, открывающим ее роскошную грудь. На одном снимке Яна улыбаясь смотрит поверх объектива, а на втором что-то заставило ее нахмуриться.

«Сдала подружка… Фото — ее рук дело, в тот момент, когда неожиданно кое-кто позвонил! Передать «привет» от вас Г.?», – заинтриговала подписчиков Кошкина.

Разумеется, внимание фанатов приковал шикарный кошкинский бюст, но многие поддержали шутку и начали предполагать, кто же этот загадочный «Г.».

«Г» это Гарик Харламов?!», «Гусар, конечно!», «Гарику привет!», – догадываются подписчики

Слухи о романе Харламова и Кошкиной распространились почти сразу после новости о разводе Гарика с Кристиной Асмус. Сам же юморист опровергает фанатские домыслы.