Дочь Гузеевой рассказала, как дралась с мамой за право быть лысым фриком

Москва, 5 ноября. Дочь ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова разоткровенничалась по поводу своей внешности. Девушки чужды стандарты красоты.

21-летняя Ольга рассказала, что у нее были конфликты со звездной мамой из-за ее внешности. По словам девушки, в возрасте 12 лет она была лысой и не признавала женственные образы, которые нравились Гузеевой и признавались среди ровесниц Ольги.

«Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком», — поделилась Бухарова.

Сейчас девушка продолжает придерживаться комфорта. Она не носит бюстгальтеры, одевается и красится, как хочет. Несмотря на разные представления о красоте, Ольга признает, что ее мама тоже всегда выглядела так, как хотела. Она рассказала, что в молодости актриса приехала поступать в театральный институт с лысой головой, но никто ничего не сказал ей против из-за ее красоты.

Бухарова признается, что не считает себя обязанной выглядеть «как топ-модель». Девушку тяготит процедура бритья ног и подмышек, и она не хочет слишком много думать об этом.

«Волосы есть даже на груди! И если я буду об этом думать, у меня не будет времени на всякие другие классные штуки», — отметила Бухарова.

Ольга является второй дочкой Гузеевой от брака с президентом Федерации рестораторов и отельеров Игорем Бухаровым. У девушки когда-то были обнаружены доброкачественные опухоли, а затем началась депрессия. Дочь телезвезды даже разгромила комнату от нервов, однако Гузеева относится к этому по-философски, пишет Sobesednik.ru.