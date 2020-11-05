Москва, 5 ноября. Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова хочет спеть дуэтом с травести-дивой Зазой Наполи.

Звезда нашумевшего проекта «Дом-2» готова петь с Наполи, если у нее будет подходящая для совместного выступления песня.

«Если у меня будет подходящая песня, то почему бы и нет. Я никогда не ставлю задачу спеть дуэтом с тем или иным артистом. У меня сначала появляется песня, и если я вижу в ней дуэт и какого-то артиста, то тогда уже предлагаю записать коллаб», — сказала 34-летняя знаменитость в интервью NEWS.ru.

Однако сейчас, по словам Бузовой, подходящей композиции для совместного творчества нет.

Знаменитость также высказала слова восхищения в адрес Зазы. По ее мнению, Наполи прекрасно работает в образе, в котором выступает. Она также была в восторге от костюмов травести-дивы, которая она шьет себе, и даже задумалась заказать у артиста пару нарядов.

Ольга Бузова ранее уже записывала дуэтные композиции, которые попадали в хит-парады и оставались на верхних строчках. Артистка, действительно, пытается успеть везде, в том числе попробовать свои силы на льду. Знаменитость сейчас участвует в проекте «Ледниковый период» в паре с Дмитрием Соловьевым, пишет Infox.ru.