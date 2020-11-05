Кортневу пришлось продать часть имущества, чтобы заплатить по долгам

Москва, 5 ноября. Музыкант, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев оказался в трудной финансовой ситуации из-за пандемии.

Для того, чтобы расплатиться с долгами, мужчине пришлось распродать часть имущества. Серьезные денежные неурядицы возникли из-за распространения коронавируса, отмены концертов и корпоративов. По словам Кортнева, его группа осталась без работы на полгода,а доходы сократились почти на 99%.

«При этом были совершено не ясны перспективы. Будет ли возвращение к нормальной жизни? А если будет, то когда? Поэтому невозможно было просить в долг — не было гарантий, что сможешь отдать», — цитирует музыканта KP.ru.

Новый рост числа заболевших также внес коррективы в расписание концертов группы.

«Я влетел в карантин с не до конца выплаченной ипотекой, которую, естественно, никто отменять или уменьшать не собирался. Мне пришлось расстаться с частью имущества, чтобы погасить ее», — сказал Кортнев.

Напомним, восстановление экономики России в октябре «вышло на плато» после активного сентября, на показатели влияют новости о заболеваемости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Об этом сообщает RT.