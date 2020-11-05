Поклонники поразились молодостью и красотой матери и бабушки Алферовой

Москва, 5 ноября. Актриса театра и кино Ксения Алферова показала поклонникам семейный кадр, на котором запечатлены ее мать Ирина и бабушка Ксения.

Знаменитость порадовала поклонников новым кадром на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке изображены «две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины» жизни Алферовой — мама и бабушка. Попавшие в кадр Ирина и Ксения Алферовы излучают тепло и радость, и никаких фильтров на снимке нет, подчеркнула звезда.

Поклонники поразились красотой и молодостью 69-летней Ирины Алферовой и 98-летней Ксении Архиповны. Женщины настолько прекрасно выглядят, что никакая пластика им не нужна, убеждены фолловеры.

Ксения Алферова, говоря о молодости матери и бабушки, раскрыла их секрет. По ее словам, оставаться молодыми им позволяет чистота души.

«[Бабушка] говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей, лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет», — пишет Алферова.

Ирина Ивановна пользуется такой же системой — у нее актрисы чистая и щедрая душа, она нежная, заботливая и женственная, добавила Ксения, указал Infox.ru.