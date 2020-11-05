Депутаты Рады заговорили о возможном импичменте Зеленского

Киев, 5 ноября. Президента Украины Владимира Зеленского может ожидать скорый импичмент и отставка. Такое мнение высказали депутаты Верховной Рады.

Соответствующее мнение прозвучало от депутата Ильи Кивы из «Оппозиционной платформы – За жизнь». В пресс-релизе, опубликованном на сайте партии он отмечает, что «власть в стране рухнула» и настало время говорить об отставке Зеленского в судебном порядке.

«Президент Зеленский является гарантом конституции, и если гарант готов вытирать об эту конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то встает один важный вопрос – импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону», — пишет Кива.

Он также обратил внимание, что Зеленский неоднократно объяснял свои действия давлением внешних сил, например, послов G7 и европейских партнеров. Кива считает, что это является еще одним подтверждением внешнего управления Украиной.

Напомним, ранее Зеленский направил в парламент законопроект о роспуске Конституционного суда Украины. Основанием для этого стало аннулирование нескольких антикоррупционных норм. В инстанции уже предупредили, что, если Рада подчинится Зеленскому, Украину ждут «распад и война». Об этом пишет телеканал RT.