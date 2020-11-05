Познер: Выборы президента США не изменят отношений России и США

Вашингтон, 5 ноября. Ситуация с выборами президента США вряд ли скажется на отношениях с Россией. Об этом заявил журналист Владимир Познер.

Телеведущий сообщил на своей сайте, что после выборов позитивных изменений во взаимоотношениях стран ждать не стоит. По его словам, это не будет зависеть от того, кто победит — Дональд Трамп или Джозеф Байден.

Познер отметил, что российские власти давно пришли к выводу, что американским политикам «что в лоб, что по лбу». Он заверил, что отношения РФ и США и так «хуже некуда», и они останутся такими еще на один срок.

«Не следует ожидать какие-то прорывных, каких-то позитивных изменений в зависимости от того, будет ли Трамп второй срок или Байден первый», — заявил Познер.

Журналист подчеркнул, что избрание действующего президента США Дональда Трампа на второй срок позволит ему действовать более смело, независимо и свободно. По его словам, в этом случае глава Белого дома может сделать шаги, которые России могут «понравиться».

Всеобщие выборы прошли в США во вторник. Американцы избирали президента и вице-президента, всех членов Палаты представителей Конгресса США, около трети сената, 11 губернаторов, а также местные заксобрания в ряде штатов.

Претендентами на пост президента США являются действующий глава Белого дома Дональд Трамп, баллотирующийся от Республиканской партии, а также демократ Джозеф Байден. Оба кандидата заявили о своей победе, однако оглашение итогов затягивается. Пока никто из них не набрал нужные для избрания 270 голосов выборщиков.