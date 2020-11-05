Марк Горонок рассказал, как авария кардинально изменила жизнь его матери

Москва, 5 ноября. Звезда кинокартины «Все будет хорошо!» Марк Горонок рассказал, что после очередной операции его мать Галина утеряла желание жить.

Горонок вместе с матерью попал в ДТП около года назад. Тогда мужчина отделался незначительными травмами, а его 71-летняя мама получила более сильные повреждения. Она оказалась прикована к коляске. Кроме того, недавно женщине пришлось перенести тяжелую операцию на тазовую область.

«Ей удалили кость, она стала инвалидом второй группы. После всего пережитого мама не хотела жить… До ДТП она работала, занимала престижную должность, а теперь вынуждена оставить в прошлом активную жизнь», — приводит слова актера издание StarHit.

Горонок также отметил, что судебные тяжбы с предполагаемым виновником ДТП Русланом Кузьминым пока продолжаются. При этом Горонок отмечает, что Кузьмин пока так и не покрыл существенные расходы семьи и даже пытается обратить ситуацию в выгодное для себя русло. В деле постоянно появляются свидетели, которых до этого не было.