К 2023 году пенсии в России должны вырасти до 19 тысяч рублей

Москва, 5 ноября. Средний размер пенсии в России должен увеличиться до 19,3 тысячи рублей к 2023 году. Об этом говорится в проекте бюджета ПФР.

В соответствии с документом, в следующем году Фонд намерен индексировать пенсии на 6,3%. В 2022 году — на 5,9%, а в 2023 году уже на 5,6%. При этом увеличение должно быть выше прогнозируемой инфляции.

Аналогично должны вырасти и социальные выплаты. Индексация составит от 0,9% до 8,5%. При этом могут увеличиться выплаты северных пособий, маткапитала и выплат для льготников.

Как сообщает онлайн-издание Дни24, доходы ФОМС должны составить 2,5 трлн рублей. Расходы же запланированы в размере 2,545 трлн рублей. Предполагается, что Фонд соцстрахования получит прибыль в размере 815 млрд рублей, а расходы составят 833 млрд рублей.

Напомним, с 1 октября в России страховое возмещение по вкладам увеличилось до 10 млн рублей. Также вступают в силу положения о защите авторских прав в приложениях. Кроме того, вырастут зарплаты у некоторых категорий бюджетников. Об этом сообщает телеканал RT.