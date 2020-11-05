Названы пенсионеры, которые могут получить надбавку в 13 тысяч рублей

Москва, 5 ноября. В России существует категория пенсионеров, которой полагается значительная надбавка к пенсии. Ее размер может достигать от 13 до 17 тысяч рублей.

К данным гражданам относятся россияне, которые получают страховую пенсию по старости. При этом они должны либо достичь 80-летнего возраста или являться инвалидами I группы или иметь на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

На сегодняшний день размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с учетом повышений к ней для данной категории граждан составляет 13 тысяч 267 рублей в месяц. При этом размер выплаты увеличивается от числа иждивенцев. При двух надбавка составляет 15 тысяч рублей, а при трех — 17 тысяч рублей в месяц.

Напомним, ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова ввести новую систему начисления пенсий «по рангам». Об этом сообщает телеканал RT.