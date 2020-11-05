Россиян предупредили о риске повторного заражения коронавирусом

Москва, 5 ноября. Людям, которые уже переболели COVID-19, не стоит расслабляться. Подробнее об этом рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ученые не исключают, что повторное заражение коронавирусом возможно. Защита, которую вырабатывает организм при коронавирусной инфекции, может быть недостаточной для противостояния вирусу еще раз, пояснил вирусолог в эфире радио Sputnik.

«Но этот факт означает, что человек, которые перенес коронавирус, должен соблюдать все те же меры предосторожности, что и обычный здоровый человек», — уточнил специалист.

По его словам, повторное заражение происходит реже, чем первичное, однако есть риски, что именно вторая инфекция может протекать тяжелее. Врач пояснил, что от коронавируса защищает естественный иммунитет человека. Если во время первого перенесения COVID-19 иммунный ответ был слабым, то риски заболеть еще раз повышаются.

Профессор добавил, что слабый иммунный ответ может проявляться и при бессимптомной форме COVID-19. Пока этот вопрос не изучен досконально, подытожил Альтштейн.