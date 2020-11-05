Подольская умилила фанатов снимками с первой фотосессии сына

Москва, 5 ноября. Поп-певица Наталья Подольская опубликовала в своем Instagram-аккаунте нежный снимок, сделанный на первой фотосессии со своим младшим сыном Иваном.

Младший сын в семье родился всего две недели назад, однако уже успел принять участие в фотосессии. Снимки Подольская разместила в своем Instagram аккаунте.

«Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Наш фотограф снимала Тему когда ему было 13 дней. Ване сегодня 14. Было очень приятно увидеть Алену. Обсудили, какая нервная я была 5 лет назад с Темой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы», — поделилась своими размышлениями с подписчиками Наталья Подольская.

В комментариях снимки звезды вызвали умиление. Восхищенные фанаты также оставили множество комментариев.

«Наташа, держать на руках комочек счастья и любви самое главное! Здоровья всей вашей семье», «Нежный тепленький комочек… Здоровья ему и большого счастья всей вашей семье», «Наташа, какие вы чудесные! Такие теплые чувства и эмоции возникают, глядя на вас», — пишут фанаты Подольской.

Ранее Подольская рассказала, что за время беременности набрала больше 11 килограммов.