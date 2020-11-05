Названы пять доступных продуктов для борьбы с закупоренными артериями

Нью-Дели, 5 ноября. Закупоренные артерии ведут к тяжелым заболеваниям. Какие продукты помогут в борьбе с этим, рассказали эксперты.

Закупоренные артерии могут спровоцировать ишемическую болезнь сердца, инфаркты, инсульты. Чтобы не допустить этого, эксперты советуют снизить уровень «плохого» холестерина. Для этого подойдет чеснок. Медики советуют употреблять от одного до четырех зубчиков в день.

Профилактикой закупоренных артерий является и употребление граната. В нем есть антиоксиданты для выработки оксида азота и улучшения кровотока. Число бляшек в артериях может уменьшить и куркума. Специя также содержит витамин B6 и уменьшает окисление холестерина.

Повышает уровень «хорошего» холестерина и лосось. Эта рыба также может уменьшить воспаление кровеносных сосудов и образование тромбов. Не менее полезным продуктом является и оливковое масло. Оно также снижает уровень «плохого" холестерина и уменьшает образование бляшек в артериях, пишет индийское издание The Health Site.