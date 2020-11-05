Пригожин рассказал, как Моргенштерн хайпует на Дуде

Москва, 5 ноября. Продюсер Иосиф Пригожин назвал появление Моргенштерна в интервью у Дудя «обменом блевотины» и хайпом на аудитории друг у друга.

«Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины», — заявил продюсер.

Российский продюсер рассказал радиостанции «Говорит Москва», что не желает, чтобы его дети росли на музыке Моргенштерна. Пригожин заявил, что музыка должна воспитывать людей и их вкус. Он отметил, что сегодня этого совсем нет и каждый может выйти на сцену. По словам Пригожина, сцена перестала быть храмом для музыканта, так как на ней плюются и матерятся.

«Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок», — заявил Пригожин.

Иосиф Пригожин убежден, что молодые музыканты занимаются хайпом из-за своей безнаказанности. Он считает, что матерящиеся Шнуров и Моргенштерн уродуют молодых людей. А новое поколение блогеров в большинстве своем занимается переработкой музыки. Он также отметил, что в России не получится создать «черный список» для артистов, как это произошло в США.