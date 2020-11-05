Стас Михайлов признался, что не знает о Моргенштерне

Москва, 4 ноября. Певец Стас Михайлов признался, что не знает ничего о современных исполнителях, популярных у молодежи. В том числе о скандальном рэпере Алишере Моргенштерне.

При этом артист отметил, что на сегодняшний день старается делать свою музыку современнее. Для этого он планирует записать несколько композиций с молодыми артистами. Однако за всеми трендами он все равно не успевает следить.

Так, например, Стас Михайлов признался, что не понимает формат приложения TikTok, в котором пользователи делятся короткими видео. По словам певца, утром он просыпается и первым делом думает о том, как вместить все задуманные дела в 24 часа.

«Кто из нынешней молодежи войдет в историю, сказать не могу. Время покажет. Следить за всеми у меня нет возможности. Даже не знаю, честно говоря, кто такой Моргенштерн», — приводит слова Михайлова издание StarHit.

Напомним, ранее певица Елена Ваенга в эфире «Милонов-шоу» призналась, что не хочет быть частью современного шоу-бизнеса.Она провела параллели с современным шоу-бизом, в том числе с русским рэпером Алишером Моргенштерном, и отметила, что отдельные представители эстрады совершенно не заслуживают той популярности, которая на них свалилась.