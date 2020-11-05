Стас Пьеха рассказал, что ему помогло в лечении коронавируса

Москва, 5 ноября. Российский певец Стас Пьеха рассказал, как переболел коронавирусом и что больше всего помогло ему в лечении. По словам музыканта, лечение заняло две недели.

«Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура сорок и ломки — про них я тоже забыл. Затем пропали обоняние и вкус. А когда мне чисто-информационно сказали, что есть пневмония — стало тревожно», — пояснил Пьеха.

Для того, чтобы как можно раньше встать на ноги, исполнитель начал заниматься дыхательной гимнастикой Стрельниковой. Кроме того, по словам мужчины, он был «прилежным пациентом» и выполнял все указания врачей. На сегодняшний день практически выздоровел, однако остались проблемы с иммунитетом.

Исполнитель также отметил, что пока он не пробовал петь на выступлениях или в студии, однако дома он занимается регулярно. Врачи назначили Пьехе большое количество биологически-активных добавок и витаминов, сообщает KP.ru.

Также певец старается не переохлаждаться, пить больше жидкости и следить за уровнем насыщения крови кислородом при помощи специального прибора.

«Никаких глобальных изменений я в себе не чувствую. Пришлось отказаться от серьезных спортивных нагрузок, и я сейчас ничего не записываю, потому что голос не до конца восстановился», — отметил артист.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Ян Власов и врач-ревматолог, доктор медицинских наук Дмитрий Каратеев рассказали о лечении коронавируса у людей с аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщает телеканал RT.