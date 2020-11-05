Кэти Топурия на последних сроках беременности поднималась в гору ради клипа

Москва, 5 ноября. Солистка группы «А’Студио» Кэти Топурия перестала скрывать свою беременность от поклонников и поделилась сложностями, с которыми столкнулась на съемках клипа.

Певица опубликовала в Instagram видеоролик со съемок нового клипа группы на песню «Се ля ви». Когда он вышел, поклонники наконец убедились в своих подозрениях о беременности Топурии. Теперь и сама артистка показала, как тяжело ей дались съемки.

У исполнительницы во время съемок живот был уже внушительных размеров, однако она все равно выложилась по-максимуму.

«На самом деле было очень сложно. Мне в таком состоянии приходится подниматься на гору и потом спускаться", — пожаловалась Топурия и указала на свой живот.

Ранее певица регулярно появлялась в одежде свободного фасона, что и вызвало подозрения у поклонников. Артистка не комментировала предположения фанатов.

Подписчики предполагают, что отцом будущего ребенка Топурии является бизнесмен Лев Деньгов, с которым она встречается больше года. Ранее певица заявляла, что возлюбленный сделал ей предложение, и она ответила согласием. Пока свадебное торжество не состоялось.

До Деньгова у певицы был роман с рэпером Гуфом. Пара несколько раз расходилась и сходилась вновь, исполнитель в интервью признавался, что у него остались нежные чувства к певице. Топурия также была замужем за Львом Гейхманом. В браке родилась дочь Оливия.