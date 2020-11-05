Брежнева похвасталась естественной красотой на фото без ретуши

Москва, 5 ноября. Российская певица Вера Брежнева опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимки, которые вызывали бурное обсуждение среди фанатов.

На фотографиях исполнительница запечатлена в обтягивающем купальнике-боди. Снимки сделаны без ретуши и применения фотообработки, из-за чего выставляют фигуру звезды в неоднозначном свете. Реалистичность опубликованных снимков Брежнева отметила в публикации.

«Настоящая я», — пояснила женщина.

На фотографиях звезда действительно выглядит идеально худой. Однако с другой стороны некоторым подписчикам Брежневой ее худоба показалась слишком сильной и болезненной. В своем аккаунте певица отключила возможность оставлять комментарии под снимком, однако на других фанатских страницах поклонники оставили множество отзывов о необычных снимках Брежневой.

Одни оставили комплименты, похвалив за прекрасную форму, красоту и смелость, а другие осудили певицу за неприличное поведение.

«Не осталось совсем округлостей!», «Вера, это не сексуально!», «Кожа да кости, что хорошего?» — пишут фанаты.

Это не первый раз, когда Брежнева решается показать фанатам свою естественную красоту. Для этого она опубликовала в Instagram фото без прически и макияжа. Звезда считает, что она и так «офигенная».