Садальский счел историю с наследством Баталова «мутной»

Москва, 5 ноября. Российский актер Стас Садальский прокомментировал скандальное уголовное дело актрисы Натальи Дрожжиной и юриста Михаила Цивина, которых обвиняют в махинациях.

Согласно версии следствия, Дрожжина и Цивин могли обманным путем завладеть квартирами, другой недвижимостью и деньгами, которые должны были достаться по наследству родственникам умершего актера Алексея Баталова.

По мнению Садальского, сложившаяся ситуация вызывает множество вопросов.

«Очень мутная история… Ну согласитесь — подозрительно⁉️» — написал Садальский в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, Алексей Баталов скончался в 2017 году, однако дочь и вдова остались без наследства из-за мошеннических действий Цивина и Дрожжиной, считает следствие. В частности, семья осталась без двух квартир, доли еще в одной недвижимости, мастерской и крупной суммы денег. На данный момент на спорное имущество наложен арест, а паре Цивина и Дрожжиной грозит до 10 лет колонии.

Ранее свою позицию о данном уголовном деле высказала российская актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Она отметила, что не желает паре тюремного заключения, однако они должны понять, что воспользоваться неблагополучной для семьи ситуацией является предательством.